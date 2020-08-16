16 Ağustos 2020, Pazar

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Radamel Falcao için sürpriz transfer iddiası! Ocak ayında...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde maaşında indirime gittiğini ve takımda kalacağını açıkladığı Kolombiyalı yıldız ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 13:57
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Radamel Falcao için sürpriz transfer iddiası! Ocak ayında...

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Radamel Falcao için sürpriz transfer iddiası! Ocak ayında...

Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Falcao, sarı-kırmızılılarda beklenileni veremedi.

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Radamel Falcao için sürpriz transfer iddiası! Ocak ayında...

Yaşadığı sakatlık problemleriyle gündeme gelen ancak Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış yakalayan Falcao, corona virüsü pandemisi sonrası Gaziantep FK maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

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Radamel Falcao için sürpriz transfer iddiası! Ocak ayında...

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Kolombiyalı yıldız için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Maaşında indirim yaptı. Takımda kalacak." açıklamasını yapmıştı.

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Radamel Falcao için sürpriz transfer iddiası! Ocak ayında...

Radamel Falcao'nun ise transfer planlarının farklı olduğu ortaya çıktı.

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