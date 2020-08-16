16 Ağustos 2020, Pazar

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Galatasaray'dan flaş karar! Muslera'nın sözleşmesi...

Yeni sezon öncesi Kasımpaşa'nın tecrübeli file bekçisi Fatih Öztürk'ü kadrosuna katarak kaleci takviyesi yapan Galatasaray'da yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Fernando Muslera ile ilgili flaş bir karar alındı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 09:11
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Galatasaray'dan flaş karar! Muslera'nın sözleşmesi...

Muslera'nın geçirdiği ağır sakatlığın ardından kaleye Fatih Öztürk takviyesi yapan Galatasaray'da, sezonun ilk yarısı için çizilen yol haritası da belli oldu.

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Galatasaray'dan flaş karar! Muslera'nın sözleşmesi...

Sarı-kırmızılı takıma iki yıl için imza atan 33 yaşındaki file bekçisi, yıllık 4 milyon TL alacak.

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Galatasaray'dan flaş karar! Muslera'nın sözleşmesi...

İki ay önce Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera, Florya'da idmanlara çıkmaya başladı ancak ocak ayından önce sahalara dönmesi mümkün gözükmüyor.

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Galatasaray'dan flaş karar! Muslera'nın sözleşmesi...

Sabah'ta yer alan habere göre şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesini donduracak.

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Galatasaray'dan flaş karar! Muslera'nın sözleşmesi...

Sezonun ilk yarısında lisans çıkartılmayacak Uruguaylı 1 numara, ocak ayında takıma geri dönecek.

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