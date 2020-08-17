17 Ağustos 2020, Pazartesi

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Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Takımda istemiyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 4 ismi kadrosuna katarak güçlendirdi. Yeni sezon öncesi şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda takıma yeni gelenler kadar gidecek isimler de önemli. Teknik direktör Fatih Terim ise bazı isimleri kadroda düşünmüyor ve yolların ayrılmasını istiyor. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 15:53
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Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Takımda istemiyor...

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, yeni sezon için kolları sıvamış durumda...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Takımda istemiyor...

Yeni sezonda şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı yeni isimlerle kupaya uzanmak isterken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Takımda istemiyor...

Galatasaray şu ana kadar Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi renklerine kattı.

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Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Takımda istemiyor...

Bu isimlerin hepsinin ortak özelliği ise bonservislerinin elinde olması. Sarı-kırmızılılar UEFA FFP denetimde olduğundan dolayı, oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyemiyor.

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Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Takımda istemiyor...

Denetimin son senesinde olan Aslan'da herhangi yeni bir yaptırıma maruz kalmamak adına bütün stratejisini buna göre kurdu.

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