06 Eylül 2019, Cuma

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Fatih Terim kararı sonra Galatasaray'dan flaş hamle

Fatih Terim'in Kayserispor mücadelesi sonrası verdiği demeçler sonrası PFDK'dan tecrübeli çalıştırıcıya 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 3 maç men cezası gelmesi ve bu cezaların saat 19.05'te açıklanması büyük tepkilere neden olmuştu. 6. Hafta oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinde de kulübede olamayacak Terim için Galatasaray cephesinden de bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 19:31
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Fatih Terim kararı sonra Galatasaray'dan flaş hamle

Geçtiğimiz günlerde oynanan Kayserispor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim bu açıklamaları sebebiyle PFDK'dan 4 maçlık bir men cezası almıştı.

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Fatih Terim kararı sonra Galatasaray'dan flaş hamle

Bu kararla ligin 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçında kulübede olamayacak olması ve kararın saat 19.05'te açıklanmış olması da tepkilerin bir hayli büyümesine neden olmuştu.

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Fatih Terim kararı sonra Galatasaray'dan flaş hamle

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den kararın açıklanmasından kısa bir süre sonra kulüp televizyonunda programa çıkmış ve konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

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Fatih Terim kararı sonra Galatasaray'dan flaş hamle

Cengiz "19.05 olayı yüreğimi yaraladı" diyen Galatasaray Başkanı "Bunun soruşturulmasını istiyorum. Sorumlu ortaya çıkarılıp deklare edilmeli."

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Fatih Terim kararı sonra Galatasaray'dan flaş hamle

"Galatasaray ne kadar güçlenirse, rakiplerimiz de o kadar güçlenir. Tersine, rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa, biz de o kadar üçlü oluruz." şeklinde konuşmuştu.

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