06 Eylül 2019, Cuma
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Fatih Terim kararı sonra Galatasaray'dan flaş hamle
Fatih Terim'in Kayserispor mücadelesi sonrası verdiği demeçler sonrası PFDK'dan tecrübeli çalıştırıcıya 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 3 maç men cezası gelmesi ve bu cezaların saat 19.05'te açıklanması büyük tepkilere neden olmuştu. 6. Hafta oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinde de kulübede olamayacak Terim için Galatasaray cephesinden de bir hamle geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.09.2019 19:31
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