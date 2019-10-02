PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! 6 isim yolcu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olsa da, oynadığı futbol beğenildi... Süper Lig ve Devler Ligi'ndeki yolculuğuna devam edecek olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'de, sezonun ikinci yarısı için flaş bir karar aldı. İşte Galatasaray'da son dakika haberleri...