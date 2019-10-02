02 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! 6 isim yolcu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olsa da, oynadığı futbol beğenildi... Süper Lig ve Devler Ligi'ndeki yolculuğuna devam edecek olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'de, sezonun ikinci yarısı için flaş bir karar aldı. İşte Galatasaray'da son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 21:26 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 21:54
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PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! 6 isim yolcu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında PSG'yi konuk etti.

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PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! 6 isim yolcu...

Fatih Terim'in öğrencileri, 90 dakika boyunca etkili bir performans sergilediği mücadeleden 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı oyunla taraftarının takdirini kazandı.

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PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! 6 isim yolcu...

Sarı-kırmızılılarda özellikle Seri, Muslera, Nzonzi ve Luyindama gösterdikleri performansla göz doldurdu.

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PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! 6 isim yolcu...

Gruptaki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Cimbom, ikinci maçlar sonunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.

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PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! 6 isim yolcu...

PSG maçı sonrası Aslan'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrilmişken, Fatih Terim ve teknik heyet ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

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