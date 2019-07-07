Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı!

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında santrfor çalışmalarına hız vermişti. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar listenin en tepesine golcü oyuncu Aboubakar'ı koymuştu. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Porto, santrfor bölgesine Ze Luiz'i transfer etti. Portekiz kulübünün yaptığı bu hamleden sonra Aboubakar'ın gidişine izin vereceği ifade edilmişti. Porto'dan Galatasaray'a Vincent Aboubakar cevabı geldi. İşte detaylar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 19:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





