07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı!

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında santrfor çalışmalarına hız vermişti. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar listenin en tepesine golcü oyuncu Aboubakar'ı koymuştu. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Porto, santrfor bölgesine Ze Luiz'i transfer etti. Portekiz kulübünün yaptığı bu hamleden sonra Aboubakar'ın gidişine izin vereceği ifade edilmişti. Porto'dan Galatasaray'a Vincent Aboubakar cevabı geldi. İşte detaylar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 19:43
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Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı!

Galatasaray'ın tek gündemi santrfor transferi...

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Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı!

Vedat Muriç transferinde geri adım atan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde takıma doğrudan katkı sağlayacak bir santrfor transferi yapmak istiyor.

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Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı!

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme son gelen isim Vincent Aboubakar oldu.

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Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı!

Öyle ki sarı-kırmızılıların Senegalli oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi.

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Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı!

Porto'ya 2 yıllık teklifini ileten sarı-kırmızılılar bu transferde beklemeye geçmişti.

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