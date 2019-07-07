07 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi!
Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Vedat Muriç'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Sarı-Kırmızılılar, golcü arayışlarına kaldığı yerden devam ediyor. Mbaye Diagne'nin de ayrılması gündemde olan Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim forvete mutlaka takviyeler yapmak istiyor. Bunun için gözünü İtalya'ya çeviren Aslan, girişimlerine hız verdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.07.2019 19:49 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 19:51
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