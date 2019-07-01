01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Portekizliler duyurdu! Galatasaray'dan Eduardo Salvio bombası...
2018-2019 sezonunu iki kupayla kapatan Galatasaray, gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor. Transferde arka arkaya bombalarını patlatan sarı - kırmızılı ekip bir bomba daha patlatıyor. Portekiz basını sarı kırmızılı ekibin Benfica'da forma giyen 28 yaşındaki Eduardo Salvio ile ciddi şekilde ilgilendiğini ancak Arjantinli yıldızı Boca Juniors'un da istediği yazdı.
Giriş Tarihi: 01.07.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 18:40
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