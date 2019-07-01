01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Portekizliler duyurdu! Galatasaray'dan Eduardo Salvio bombası...

2018-2019 sezonunu iki kupayla kapatan Galatasaray, gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor. Transferde arka arkaya bombalarını patlatan sarı - kırmızılı ekip bir bomba daha patlatıyor. Portekiz basını sarı kırmızılı ekibin Benfica'da forma giyen 28 yaşındaki Eduardo Salvio ile ciddi şekilde ilgilendiğini ancak Arjantinli yıldızı Boca Juniors'un da istediği yazdı.

Giriş Tarihi: 01.07.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 18:40
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Portekizliler duyurdu! Galatasaray'dan Eduardo Salvio bombası...

Yaz transfer döneminde Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük'le sözleşme imzalayan, Jimmy Durmaz'ı da bugün İstanbul'a getiren Galatasaray'la ilgili Portekiz'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

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Portekizliler duyurdu! Galatasaray'dan Eduardo Salvio bombası...

Ülkenin önde gelen spor gazetesi A Bola, Sarı Kırmızılılar'ın Benfica'da forma giyen Eduardo Salvio ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı.

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Portekizliler duyurdu! Galatasaray'dan Eduardo Salvio bombası...

Haberde Benfica'nın sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Arjantinli sağ kanat oyuncusuyla bir an evvel yollarını ayırmak istediği ve transfer için en şanslı kulübün de Galatasaray olduğu ifade edildi.

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Portekizliler duyurdu! Galatasaray'dan Eduardo Salvio bombası...

Salvio için devrede olan diğer takımınsa Boca Juniors olduğu öğrenildi.

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Portekizliler duyurdu! Galatasaray'dan Eduardo Salvio bombası...

Eduardo Salvio kimdir?


Benfica'da forma giyen Eduardo Salvio, 28 yaşında ve kanat mevkinde forma giyiyor.

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