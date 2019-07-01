01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın satışa çıkardığı o ürün sosyal medyayı salladı!
Kulüplerin gelir kapılarından biri de lisanslı ürünler. Formalardan, atkılara, spor giyimden, ayakkabıya kadar geniş bir skala karşınıza çıkıyor. Ancak Türkiye'den ve dünyadan pek çok spor kulübü işi abarttı, birbirinden ilginç ürünleri satışa çıkardı. İçlerinde yer alan ürünleri görünce şaşırmamak elde değil. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe başta olmak üzere kulüplerin satışa çıkardığı birbirinden ilginç ürünler.
Giriş Tarihi: 01.07.2019 18:42 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 18:50
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