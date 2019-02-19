19 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Diagne paniği

Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bedelle transfer edilen ve 4.5 yıllık maaşı 10,65 milyon Euro olan Diagne taraftarını tedirgin etmeye başladı... Kasımpaşa'da maç başına 10.3 kez ceza sahasında topla buluşan Senegalli golcünün Galatasaray'daki ortalamasının 2'de kalması ise şaşırttı...

Giriş Tarihi: 19.02.2019 00:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 07:48
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Galatasaray'da Diagne paniği

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış ve taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanmıştı.

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Galatasaray'da Diagne paniği

G.Saray taraftarında, Diagne transferi sonrasında büyük bir beklenti oluşmuştu. Gol patlaması olacağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı

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Galatasaray'da Diagne paniği

20 milyon Euro'luk golcü

G.Saray'a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Senegalli, ilk lig maçında Trabzonspor'a karşı 1 gol attı.

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Galatasaray'da Diagne paniği

O gol penaltıdan geldi. Diagne, 4.5 yıl için Aslan'dan 10,65 milyon Euro garanti ücret alacak.

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Galatasaray'da Diagne paniği

Aradaki fark bir hayli fazla

Diagne ile ilgili bir başka ilginç istatistik ise ceza sahasında topla buluşmasıyla ilgili.

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