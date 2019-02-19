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Galatasaray'da Diagne paniği
Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bedelle transfer edilen ve 4.5 yıllık maaşı 10,65 milyon Euro olan Diagne taraftarını tedirgin etmeye başladı... Kasımpaşa'da maç başına 10.3 kez ceza sahasında topla buluşan Senegalli golcünün Galatasaray'daki ortalamasının 2'de kalması ise şaşırttı...
Giriş Tarihi: 19.02.2019 00:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 07:48
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