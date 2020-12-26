26 Aralık 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Pes dedirtti! Galatasaray tedbir amaçlı götürmemişti Diagne...

Mbaye Diagne Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana özel hayatında yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. En son ligin 15. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde ailesinde corona virüsü çıktığı gerekçesiyle tedbir amaçlı Trabzon'a götürülmeyen Diagne, evde izole olmak yerine alışveriş turuna çıktı. Diagne'nin üstüne üstlük fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlaması üzerine eleştiri oklarının hedefi oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:16
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Pes dedirtti! Galatasaray tedbir amaçlı götürmemişti Diagne...

Galatasaray'da saha içinde olduğu kadar saha dışındaki hareketleriyle gündemden düşmeyen Mbaye Diagne son yaptığıyla sabırları taşırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pes dedirtti! Galatasaray tedbir amaçlı götürmemişti Diagne...

Ligde Trabzonspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray'ın Senegalli futbolcusunun eşinin çarşamba günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Diagne, prosedürler ve önlemler kapsamında bu durumu sarı kırmızılı kulübe iletti.

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Pes dedirtti! Galatasaray tedbir amaçlı götürmemişti Diagne...

Ardından golcü futbolcuya iki test yapıldı ve bu iki testin de sonuçları negatif çıktı. Oyuncunun testlerinin negatif çıkması teknik ekipte sevinç yarattı ancak kulüp yine de tedbir amaçlı olarak Mbaye Diagne'yi antrenmana çıkarmadı.

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Pes dedirtti! Galatasaray tedbir amaçlı götürmemişti Diagne...

Akabinde teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, Diagne'nin eşinin ikinci testinin de pozitif çıkması üzerine, sonuçları negatif olsa da yıldız oyuncusu tedbir amaçlı olarak Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna almamaya karar verdi.

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Pes dedirtti! Galatasaray tedbir amaçlı götürmemişti Diagne...

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Hürriyet'in haberine göre, hem teknik ekip hem de sağlık heyeti, son iki antrenmana çıkarılmayan Diagne'den evde kalmasını ve kendisini izole etmesini istedi. Ancak bu tavsiyeyi dinlemeyen Diagne evde oturmak yerine alışveriş turuna çıktı.

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