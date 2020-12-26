Pes dedirtti! Galatasaray tedbir amaçlı götürmemişti Diagne...

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Hürriyet'in haberine göre, hem teknik ekip hem de sağlık heyeti, son iki antrenmana çıkarılmayan Diagne'den evde kalmasını ve kendisini izole etmesini istedi. Ancak bu tavsiyeyi dinlemeyen Diagne evde oturmak yerine alışveriş turuna çıktı.