Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Falcao'nun kararı...

Haberin detayında ise, "Amerikan kulübü spor direktörünü değiştirdiği ve yeni teknik yöneticinin planlarında Kolombiyalı yıldızın olmadığı için transferde aksilik yaşandı. Öyle de olsa masada kesin bir teklifi olmayan Falcao, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmak istiyor." ifadeleri yer aldı.