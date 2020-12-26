26 Aralık 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Falcao'nun kararı...

Galatasaray'da sakatlıkları dolayısıyla oldukça tartışılan Radamel Falcao'nun, sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Kolombiya'lı oyuncunun Cimbom'daki geleceği ise merak konusu. İşte Falcao'nun kararı...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:07
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Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Falcao'nun kararı...

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle maçları kaçıran Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

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Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Falcao'nun kararı...

Tedavisi tamamlanan ve antrenmanlara başlayan Kolombiyalı golcü şans verilmesi halinde Trabzonspor maçında da forma giyebilecek.

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Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Falcao'nun kararı...

Zaman zaman adı transfer iddialarına karışan Radamel Falcao'nun ismi özellikle David Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü Inter Miami ile anılıyordu.

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Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Falcao'nun kararı...

İspanyol basını AS'ın haberine göre; Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Radamel Falcao, Ocak'ta Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

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Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Falcao'nun kararı...

Haberin detayında ise, "Amerikan kulübü spor direktörünü değiştirdiği ve yeni teknik yöneticinin planlarında Kolombiyalı yıldızın olmadığı için transferde aksilik yaşandı. Öyle de olsa masada kesin bir teklifi olmayan Falcao, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmak istiyor." ifadeleri yer aldı.

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