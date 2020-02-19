19 Şubat 2020, Çarşamba
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Performansı Fernando Muslera'yı yanıltmadı! Adem Büyük...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde hücum hattına transfer ettiği 3 isimden biri olan Adem Büyük, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlamaya devam ediyor. Radamel Falcao ve Florin Andone'nin transferleriyle takımda 3. forvet olarak gösterilen Adem, gösterdiği performans sonrası Cimbom'da as forvet olma yolunda ilerliyor. 32 yaşındaki forvetin gösterdiği bu performans, sarı-kırmızılılarda bir ismi şaşırtmadığı ortaya çıktı. Adem Büyük'ün transferi sonrası "Göreceksiniz, Adem en iyi transferimiz olacak" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. İşte o ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 19.02.2020 09:31
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