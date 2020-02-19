19 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Performansı Fernando Muslera'yı yanıltmadı! Adem Büyük...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde hücum hattına transfer ettiği 3 isimden biri olan Adem Büyük, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlamaya devam ediyor. Radamel Falcao ve Florin Andone'nin transferleriyle takımda 3. forvet olarak gösterilen Adem, gösterdiği performans sonrası Cimbom'da as forvet olma yolunda ilerliyor. 32 yaşındaki forvetin gösterdiği bu performans, sarı-kırmızılılarda bir ismi şaşırtmadığı ortaya çıktı. Adem Büyük'ün transferi sonrası "Göreceksiniz, Adem en iyi transferimiz olacak" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. İşte o ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 19.02.2020 09:31
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Performansı Fernando Muslera'yı yanıltmadı! Adem Büyük...

Galatasaray yönetimi, yaz transferinde en büyük eforu Kolombiyalı golcü Falcao için harcadı. Son güne kadar tecrübeli yıldızın kulübü Monaco'yu ikna etmek için uğraşan sarı-kırmızılılar, bir yandan da aynı mevki için yurt içinde arayıştaydı.

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Performansı Fernando Muslera'yı yanıltmadı! Adem Büyük...

İşte o günlerde Adem Büyük transferi, Falcao'nun gölgesinde kaldı ve taraftar cephesinde fazla ilgi görmedi. İki yıllık anlaşma yapılan ve 7.5 milyon TL net transfer ücreti ödenen 32 yaşındaki golcü, 3 kulvarda 9 golle Aslan'ın en skorer ismi oldu.

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Performansı Fernando Muslera'yı yanıltmadı! Adem Büyük...

MUSLERA'YI ŞAŞIRTMADI

Sabah'ta yer alan habere göre ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden övgü alan Adem, bir ismi şaşırtmadı. O da Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera...

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Performansı Fernando Muslera'yı yanıltmadı! Adem Büyük...

Çünkü Uruguaylı eldiven, Adem Büyük'ten böyle bir performans beklediğini oyuncunun transferi açıklandığı gün Florya'da dile getirmiş ve "Göreceksiniz; Adem en iyi transferimiz olacak. Rakip savunmalara çok ters gelecek. Güçlü, atletik ve hava hakimiyeti mükemmel. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak" iddiasında bulunmuştu. Muslera'nın öngörüsü tuttu, Adem Büyük sezonun en verimli transferi olmayı başardı.

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Performansı Fernando Muslera'yı yanıltmadı! Adem Büyük...

MUSLERA'YA 2 GOLÜ VAR

Adem Büyük, Galatasaray kalecisi Muslera'yı iki kez avladı. 2014-15'te Kasımpaşa formasıyla, 2-1 yenildikleri karşılaşmada mücadelenin ilk golünü atmıştı.

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