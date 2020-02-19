Performansı Fernando Muslera'yı yanıltmadı! Adem Büyük...

Çünkü Uruguaylı eldiven, Adem Büyük'ten böyle bir performans beklediğini oyuncunun transferi açıklandığı gün Florya'da dile getirmiş ve "Göreceksiniz; Adem en iyi transferimiz olacak. Rakip savunmalara çok ters gelecek. Güçlü, atletik ve hava hakimiyeti mükemmel. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak" iddiasında bulunmuştu. Muslera'nın öngörüsü tuttu, Adem Büyük sezonun en verimli transferi olmayı başardı.