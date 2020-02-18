18 Şubat 2020, Salı

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Kadro dışı bırakılmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...

Galatasaray'ın, sözleşme uzatma teklifini reddettiği gerçekçesiyle dün kadro dışı bıraktığını açıkladığı 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Kapı için İspanyol devi Barcelona devreye girdi. 8 Ağustos 2002 doğumlu futbolcu kurallar gereği 8 Ağustos 2020'den önce bir Avrupa kulübü ile sözleşme imzalama hakkına sahip değil.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 19:02
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Kadro dışı bırakılmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...

Galatasaray dün yaptığı açıklamada 2002 doğumlu oyuncusu Mustafa Kapı'nın, sözleşme uzatma teklifini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

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Kadro dışı bırakılmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...

Bu gelişme üzerine genç oyuncunun yeni adresi merak konusu olurken son gelen iddia İspanyol devi Barcelona'nın 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği yönünde.

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Kadro dışı bırakılmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...

Francefootball'un haberine göre Barcelona, Mustafa Kapı ile ilgileniyor. 17 yaşındaki oyununun 8 veya 10 numara pozisyonlarında oynayabildiği belirtilen haberde bu oyun profilinin Barcelona'ya uygun olduğunun altı çizildi.

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Kadro dışı bırakılmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...

Mustafa Kapı'ya sarı-kırmızılıların yıllık 300 bin TL önerdiği ancak 17 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'da oynamak için sözleşme uzatmadığı ilk gelen bilgiler arasında.

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Kadro dışı bırakılmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...

8 Ağustos 2002 doğumlu futbolcu kurallar gereği 8 Ağustos 2020'den önce bir Avrupa Kulübü ile sözleşme imzalayamıyor.

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