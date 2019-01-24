Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti ama... İşte transferin perde arkası!

24 Ocak 2019, Perşembe
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Pato Galatasaray'a bedavaya gelecekti ama... İşte transferin perde arkası!
Galatasaray'ın forvet belirsizliği sıcaklığını koruyor. Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Dubai'ye gitmiş ancak eli boş dönmüştü. Alan Carvalho'nun ardından Pato transferinin de perde arkası ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.01.2019 20:56
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