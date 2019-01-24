24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Pato Galatasaray'a bedavaya gelecekti ama... İşte transferin perde arkası!

Galatasaray'ın forvet belirsizliği sıcaklığını koruyor. Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Dubai'ye gitmiş ancak eli boş dönmüştü. Alan Carvalho'nun ardından Pato transferinin de perde arkası ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 20:56
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Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti ama... İşte transferin perde arkası!

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Dubai'de Alan Carvalho ve Pato ile transfer görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti ama... İşte transferin perde arkası!

Ancak iki yıldızın transferi için de beklenilen cevap alınamazken, Pato transferinin detayları ortaya çıktı.

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Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti ama... İşte transferin perde arkası!

Menajerler, Pato'nun bedavaya Galatasaray'a gelebileceğini yönetime iletmişlerdi.

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Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti ama... İşte transferin perde arkası!

Sarı-kırmızılılar bunun üzerine Pato transferini bitirmek üzere harekete geçti.

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Pato Galatasaraya bedavaya gelecekti ama... İşte transferin perde arkası!

Pato'nun forma giydiği kulübün ilaç şirketi olan Çinli sahibinin hakkında açılan bir davada yargılandığı, bu kaos ortamında Brezilyalı futbolcunun bedelsiz ayrılma olasılığının bulunduğu belirtildi.

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