24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Alan transferinin gerçekleşmeme sebebi belli oldu!

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Alan ve Pato transferleri için Dubai'ye gitmiş ancak eli boş dönmüştü. Alan transferinin perde arkası ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 18:49
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Alan transferinin gerçekleşmeme sebebi belli oldu!

Galatasaray'da transferde istenmeyen gelişmeler yaşanıyor.

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Alan transferinin gerçekleşmeme sebebi belli oldu!

Asbaşkan Abdurrahim Albayrak yöneticilerden Şükrü Hanedar ile birlikte Dubai'ye gitmiş, ancak eli boş dönmüştü.

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Alan transferinin gerçekleşmeme sebebi belli oldu!

Sarı-Kırmızılılarda bitti gözüyle bakılan Alan transferinin gerçekleşmemesi, taraftarda hayal kırıklığı yarattı.

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Alan transferinin gerçekleşmeme sebebi belli oldu!

Brezilyalı golcünün Galatasaray'a gelmemesinin perde arkası ortaya çıktı.

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Alan transferinin gerçekleşmeme sebebi belli oldu!

Futbol Arena'nın haberine göre, Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği ve daha önceden anlaşmaya vardığı Alan Carvalho transferinde planları bozan gelişme Çin kulübünün tavrı oldu.


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