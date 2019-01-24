24 Ocak 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Alan transferinin gerçekleşmeme sebebi belli oldu!
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Alan ve Pato transferleri için Dubai'ye gitmiş ancak eli boş dönmüştü. Alan transferinin perde arkası ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.01.2019 18:49
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!