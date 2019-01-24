Galatasaraya forvet transferinde Fenerbahçe şoku! Alan...

Galatasaray'a forvet transferinde Fenerbahçe şoku! Alan...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine 6-0'lık Ankaragücü ile başlayan Galatasaray, yılan hikayesine dönüşen santrfor transferini de bu hafta içerisinde sonlandırarak şampiyonluk yolunda ciddi bir adım daha atmak istiyor.