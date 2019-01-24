24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a forvet transferinde Fenerbahçe şoku! Alan...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine 6-0'lık Ankaragücü ile başlayan Galatasaray, yılan hikayesine dönüşen santrfor transferini de bu hafta içerisinde sonlandırarak şampiyonluk yolunda ciddi bir adım daha atmak istiyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 22:35
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Galatasaraya forvet transferinde Fenerbahçe şoku! Alan...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaraya forvet transferinde Fenerbahçe şoku! Alan...

Sarı-kırmızılı takım, ara transferde kadroya Emre Taşdemir ve Marcao'yu katarken, eski oyuncusu Semih Kaya'yı da kiralamıştı.

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Galatasaraya forvet transferinde Fenerbahçe şoku! Alan...

Galatasaray taraftarı ise yönetimden forvet transferi bekliyor.

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Galatasaraya forvet transferinde Fenerbahçe şoku! Alan...

Galatasaray'ın forvet transferindeki bir numaralı adayı ise Alan Carvalho.

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Galatasaraya forvet transferinde Fenerbahçe şoku! Alan...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Alan transferini bitirmek için oyuncunun takımıyla beraber kamp yaptığı Dubai'ye gitmişti.

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