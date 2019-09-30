Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu açıklandı! 8 yıldız kafilede yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Türk Telekom Stadı'nda Paris Saint-Germain'i konuk edecek. İlk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak Belçika deplasmanından 1 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, PSG'yi taraftarı önünde devirerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Öte yandan Fransız ekibinin İstanbul kafilesinde yer alan isimler belli olurken, cezalı Neymar da dahil 8 yıldız kadroya alınmadı. Son dakika Galatasaray haberleri...