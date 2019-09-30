30 Eylül 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu açıklandı! 8 yıldız kafilede yok
UEFA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Türk Telekom Stadı'nda Paris Saint-Germain'i konuk edecek. İlk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak Belçika deplasmanından 1 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, PSG'yi taraftarı önünde devirerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Öte yandan Fransız ekibinin İstanbul kafilesinde yer alan isimler belli olurken, cezalı Neymar da dahil 8 yıldız kadroya alınmadı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 30.09.2019 13:50 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 13:56
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"