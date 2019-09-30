30 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu açıklandı! 8 yıldız kafilede yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Türk Telekom Stadı'nda Paris Saint-Germain'i konuk edecek. İlk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak Belçika deplasmanından 1 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, PSG'yi taraftarı önünde devirerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Öte yandan Fransız ekibinin İstanbul kafilesinde yer alan isimler belli olurken, cezalı Neymar da dahil 8 yıldız kadroya alınmadı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 13:50 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 13:56
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Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu açıklandı! 8 yıldız kafilede yok

Devler Ligi'nde gruptaki ikinci sınavını temsilcimiz Galatasaray'a karşı verecek olan Paris Saint-Germain'in maç kafilesi belli oldu. Fransız temsilcisinin İstanbul yolculuğunda yer almayan isimler şöyle;

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Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu açıklandı! 8 yıldız kafilede yok

Mitchel Bakker

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  • 11
Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu açıklandı! 8 yıldız kafilede yok

Julian Draxler

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  • 11
Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu açıklandı! 8 yıldız kafilede yok

Neymar (Cezalı)

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  • 11
Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu açıklandı! 8 yıldız kafilede yok

Bulka

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