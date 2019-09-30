30 Eylül 2019, Pazartesi
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'Galatasaraylı araba'yı görenler gözlerine inanamıyor
Galatasaraylı bir taraftar, 'Tofaş Kartal' marka otomobilini sarı kırmızıya boyayarak takım sevgisini aracına yansıttı. Aracın sahibi Temel Akkaş, 4 sene önce aldığı otomobilini Galatasaray'ın renklerine boyayıp, sarı kırmızılı takımın efsane isimlerinin fotoğraf ve imzalarıyla donattı. Akkaş ardından aracı kullanmaya başladı.Galatasaray'ın İstanbul'da oynadığı maçlarda Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takımı uğurladığını ifade eden Temel Akkaş, 3 senedir bu aracı kullandığını söyledi ve tüm takım taraftarlarının otomobili çok beğendiğini kaydetti. Aracı dizayn ederken 'Karıncaezmez Şevki'den ilham aldığını belirten Akkaş, Galatasaray olan aşkını otomobile yansıttığını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 30.09.2019 13:40
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