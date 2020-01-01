01 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray yıldız oyuncuya imzayı attırıyor! İşte geliş tarihi
Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda 23. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sezonun ikinci yarısında kötü gidişatı durdurmak isteyen ve transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, ilk imzayı attırmak üzere... Ünlü gazeteci, sosyal medya hesabında yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 01.01.2020 22:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 22:57
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