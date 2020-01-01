01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray yıldız oyuncuya imzayı attırıyor! İşte geliş tarihi

Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda 23. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sezonun ikinci yarısında kötü gidişatı durdurmak isteyen ve transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, ilk imzayı attırmak üzere... Ünlü gazeteci, sosyal medya hesabında yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 22:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 22:57
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Galatasaray yıldız oyuncuya imzayı attırıyor! İşte geliş tarihi

Sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray'da işler pek beklenildiği gibi gitmedi. Yapılan 13 transferle adından çokca söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, ilk devre ışık vermedi.

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Galatasaray yıldız oyuncuya imzayı attırıyor! İşte geliş tarihi

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain'e karşı verdiği mücadele sonrası taraftarları ümitlendiren Cimbom, kötü bir kapanışla Avrupa'dan da elendi.

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Galatasaray yıldız oyuncuya imzayı attırıyor! İşte geliş tarihi

6 karşılaşmanın sonunda 2 puan toplayabilen temsilcimiz, yalnızca 1 gol atabildi. Türkiye Kupası'nda ise tuzla faciasının eşiğinden dönüldü. Türk Telekom Stadyumu'nda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, rövanşta aldığı 4-0'lık skorla adını son 32 turuna yazdırdı.

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Galatasaray yıldız oyuncuya imzayı attırıyor! İşte geliş tarihi

Kötü tabloyu ligde de sürdüren Cimbom, ilk devreyi 7. olarak kapatmasının ardından tamamen transfere odaklandı. Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgulaması üzerine genç oyuncuların üzerine düşüldü.

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Galatasaray yıldız oyuncuya imzayı attırıyor! İşte geliş tarihi

ONYEKURU'NUN ARDINDAN SARACCHI

Henry Onyekuru'nun transferini bitiren Galatasaray'da ikinci transfer Marcelo Saracchi oldu. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı sol bekin transferini bitirdi.

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