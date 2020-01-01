01 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Bu sezon yarıştığı kulvarlarda istediği performansı sahaya yansıtamayan ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Süper Lig'de de zirve yarışından uzak kalan Galatasaray, ocak ayında yapacağı takviyelerle üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda ara transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, sezon sonu planlamasını da şimdiden oluşturmaya başlarken, Radamel Falcao'nun ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 01.01.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 21:19
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