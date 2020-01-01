01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Bu sezon yarıştığı kulvarlarda istediği performansı sahaya yansıtamayan ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Süper Lig'de de zirve yarışından uzak kalan Galatasaray, ocak ayında yapacağı takviyelerle üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda ara transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, sezon sonu planlamasını da şimdiden oluşturmaya başlarken, Radamel Falcao'nun ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 21:19
  • 1
  • 19
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında aldığı 5-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından moral depolasa da, bu sezon ortaya konan oyun teknik direktör Fatih Terim'in memnun etmedi.

  • 2
  • 19
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Cimbom, Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele ettiği A Grubu'nda aldığı 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle grubu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.

  • 3
  • 19
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Aslan, rövanşta rakibini 4-0 mağlup edip son 16'ya kalsa da iki yıldır şampiyonlukla tamamladığı Süper Lig'de de istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

  • 4
  • 19
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Ligin ilk yarısında aldığı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 27 puan toplayan ve 7. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, zirvenin 10 puan gerisinde bulunuyor.

  • 5
  • 19
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Sezonun ikinci yarısında gidişatı tersine çevirmek isteyen yönetim, lige verilen 3 haftalık arada takımda radikal değişiklikler yapmak için kolları sıvadı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör