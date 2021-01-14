Oyundan alınınca bunu yaptı! Transferde kriz ve G.Saray...

Süper Lig'in ve Avrupa'nın devlerinin peşinde olduğu Ali Akman flaş bir harekete imza attı. Kulübüyle henüz yeni sözleşme de imzalamayan genç oyuncunun yeni durağı neresi olacak? İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

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Giriş Tarihi: 14.01.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 10:26 ABONE OL