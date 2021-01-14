14 Ocak 2021, Perşembe

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Oyundan alınınca bunu yaptı! Transferde kriz ve G.Saray...

Süper Lig'in ve Avrupa'nın devlerinin peşinde olduğu Ali Akman flaş bir harekete imza attı. Kulübüyle henüz yeni sözleşme de imzalamayan genç oyuncunun yeni durağı neresi olacak? İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Giriş Tarihi: 14.01.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 10:26
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Oyundan alınınca bunu yaptı! Transferde kriz ve G.Saray...

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de ve Dünya'da transfer çalışmaları hızlandı.

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Oyundan alınınca bunu yaptı! Transferde kriz ve G.Saray...

Özellikle pandeminin kulüplere verdiği ekonomik zarar nedeniyle Avrupa'da yüksek bütçeli transferler yapılamazken, kulüpler daha çok düşük maliyetli, genç ve gelecek vadeden oyunculara yöneldi.

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Oyundan alınınca bunu yaptı! Transferde kriz ve G.Saray...

BURSASPOR'DA ALİ AKMAN KRİZİ!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sezon başından bu yana hem attığı gollerle hem de oynadığı futbolla göz dolduran, Ali Akman krizi yaşanıyor.

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Oyundan alınınca bunu yaptı! Transferde kriz ve G.Saray...

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan maçta flaş bir harekete imza attı.

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Oyundan alınınca bunu yaptı! Transferde kriz ve G.Saray...

OYUNDAN ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Genç oyuncu, Antalyaspor'a 3-0 kaybedilen maçta oyundan alınması üzerine tepki göstererek doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu.

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