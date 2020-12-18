18 Aralık 2020, Cuma

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Öyle bir hamle yaptı ki! Garry Rodrigues Galatasaray'a mı dönüyor?

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, ara transfer döneminde eski futbolcusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katacağı iddiaları gündeme oturmuştu. O iddiaların üzerine yıldız futbolcudan kritik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:22
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Öyle bir hamle yaptı ki! Garry Rodrigues Galatasaray'a mı dönüyor?

Süper Lig'de bu sezon son, özellikle haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, yapacağı takviyeler için devre arasını iple çekiyor.

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Öyle bir hamle yaptı ki! Garry Rodrigues Galatasaray'a mı dönüyor?

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı mevkilere transfer yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar için bir süredir Garry Rodrigues iddiaları ortaya atılıyordu.

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Öyle bir hamle yaptı ki! Garry Rodrigues Galatasaray'a mı dönüyor?

Ocak ayında Galatasaray'a geleceği öne sürülen Rodrigues, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor...

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Öyle bir hamle yaptı ki! Garry Rodrigues Galatasaray'a mı dönüyor?

Tecrübeli futbolcunun, takımı Al Ittihad ile sözleşmesini 2 yıllığına uzatmayı planladığı ifade edildi.

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Öyle bir hamle yaptı ki! Garry Rodrigues Galatasaray'a mı dönüyor?

Sezon başında Fenerbahçe'nin geri gönderdiği Yeşil Burun Adalı oyuncunun, Ittihad'ın sözleşme yenileme teklifini kabul ettiği bildirildi.

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