Öyle bir hamle yaptı ki! Garry Rodrigues Galatasaray'a mı dönüyor?

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, ara transfer döneminde eski futbolcusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katacağı iddiaları gündeme oturmuştu. O iddiaların üzerine yıldız futbolcudan kritik bir hamle geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:22 ABONE OL