16 Şubat 2019, Cumartesi

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Onyekuru'ya uyarı: "Biraz kafanı kaldır"

27 maçta asisti bulunmayan Onyekuru teknik heyet tarafından uyarıldı: "Her topu kaleye vurma, boştaki adamları da gör"

Giriş Tarihi: 15.02.2019 21:54 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 07:45
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Onyekuru'ya uyarı: Biraz kafanı kaldır

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Mbaye Diagne'nin ardından takımın en golcü oyuncusu.

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Onyekuru'ya uyarı: Biraz kafanı kaldır

Nijeryalı yıldız oyuncu bu sezon rakip fileleri 9 kez havalandırarak sarı kırmızılı ekibe büyük katkıda bulundu.

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Onyekuru'ya uyarı: Biraz kafanı kaldır

Ancak 21 yaşındaki futbolcunun hiç asisti bulunmuyor.

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Onyekuru'ya uyarı: Biraz kafanı kaldır

27 kez sarı-kırmızılı formayı taşıyan genç isim bu karşılaşmalarda takım arkadaşlarına gol pası veremedi.

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Onyekuru'ya uyarı: Biraz kafanı kaldır

Bu sebeple, sarı kırmızılı ekipte teknik heyet Henry Onyekuru'yu bencil oynamaması konusunda uyardı.

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