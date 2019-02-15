Onyekuru'ya uyarı: "Biraz kafanı kaldır"

27 maçta asisti bulunmayan Onyekuru teknik heyet tarafından uyarıldı: "Her topu kaleye vurma, boştaki adamları da gör"

Giriş Tarihi: 15.02.2019 21:54 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 07:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





