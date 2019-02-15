16 Şubat 2019, Cumartesi
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Aslan 'Akbaba' ile saldıracak
İmparator, formsuz isimleri kenara çekecek. Fatih Terim, Onyekuru'nun yerine Emre Akbaba'ya şans tanımayı düşünüyor. Deneyimli hoca böylece topa daha fazla sahip olmayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 15.02.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 07:45
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