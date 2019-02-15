16 Şubat 2019, Cumartesi

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Aslan 'Akbaba' ile saldıracak

İmparator, formsuz isimleri kenara çekecek. Fatih Terim, Onyekuru'nun yerine Emre Akbaba'ya şans tanımayı düşünüyor. Deneyimli hoca böylece topa daha fazla sahip olmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 07:45
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Aslan 'Akbaba' ile saldıracak

Galatasaray'da sistem değil ama oyuncular değişecek. Teknik direktör Fatih Terim, daha çok kendine oynayan Henry Onyekuru'yu kenara çekmeyi planlıyor.

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Aslan 'Akbaba' ile saldıracak

İmparator sahaya sakatlığını atlatan Emre Akbaba'yı sürecek. Usta hoca böylece hem topa daha çok sahip olmayı hem de daha doğru kullanmayı planlıyor.

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Aslan 'Akbaba' ile saldıracak

21 yaşındaki Nijeryalı yıldız da maçın gidişatına göre 'hamle oyuncusu' olacak.

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Aslan 'Akbaba' ile saldıracak

Emre Akbaba; Younes Belhanda ve Badou Ndiaye ile birlikte orta sahada pas bağlantılarını kuracak.

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Aslan 'Akbaba' ile saldıracak

MAÇ RİTMİ EKSİK

Emre Akbaba, Cimbom'un BB Erzurumspor ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Uzun süren tedavisinin ardından sarı-kırmızılıların Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin son 2 dakikasında forma şansı bulmuştu.

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