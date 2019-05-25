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İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!
Galatasaray 2018/2019 sezonu şampiyonluğunu 33.hafta sonunda Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle ilan etti. Bu şampiyonluk aynı zamanda içerisinde birçok da hikaye barındırıyor. Şampiyonluk yolunda birçok sıkıntıyla karşılaşan Galatasaray'da kuşkusuz umutların bittiği taraftarın 'şampiyonluktan olduk' dediği Erzurumspor maçı sonrası lider Başakşehir ile puan farkı 8'e çıkmıştı. Fatih Terim bu karşılaşma sonrası yaptığı konuşma ile oyuncularının umutlarını yeşertti ve bununla beraber de şampiyonluk geldi. İşte şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in Erzurumspor maçı sonrası yaptığı o konuşma...
Giriş Tarihi: 25.05.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 15:46
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