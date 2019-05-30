30 Mayıs 2019, Perşembe
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Onyekuru'nun geleceği belli oldu!
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Galatasaray'da takımdaki gerekli mevkilere yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başında Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da gösterdiği performansla göz dolduran Nijeryalı futbolcu gösterdiği bu performansla birçok kulübün de radarına girdi. İşte Onyekuru'nun açıklamaları...
Giriş Tarihi: 30.05.2019 00:27 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 00:28
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