30 Mayıs 2019, Perşembe
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Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombalarını patlattı! Liste ortaya çıktı
Sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray'da şimdi transfer zamanı. Yönetim Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Buna karşılık tecrübeli hocaya istediği transferleri yapma sözü veren yönetim, Terim'in raporları doğrultusunda kolları sıvadı.
Giriş Tarihi: 30.05.2019 00:38 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 08:06
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