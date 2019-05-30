30 Mayıs 2019, Perşembe

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Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombalarını patlattı! Liste ortaya çıktı

Sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray'da şimdi transfer zamanı. Yönetim Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Buna karşılık tecrübeli hocaya istediği transferleri yapma sözü veren yönetim, Terim'in raporları doğrultusunda kolları sıvadı.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 00:38 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 08:06
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Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombalarını patlattı! Liste ortaya çıktı

Fatih Terim ilk olarak takımda kalite yerli ayaklar görmek istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncularına göz diken Fatih Terim, Galatasaraylılara büyük bir sürpriz yapacak.

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Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombalarını patlattı! Liste ortaya çıktı

Transfer listesinde gözünü ilk olarak yerli oyunculara diken Galatasaray'ın yerli oyuncu listesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözünü korkuttu.

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Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombalarını patlattı! Liste ortaya çıktı

İlk 11'e en az 5 tane yerli oyuncu monte etmeyi düşünen Fatih Terim, transfer listesini yönetime verdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombalarını patlattı! Liste ortaya çıktı

Birbirinden ünlü yeteneklerin yer aldığı listeyi gören Galatasaray taraftarları sosyal medyada ayağa kalktı.

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Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombalarını patlattı! Liste ortaya çıktı

CimBom'da yerli oyuncu transfer çalışmaları sürerken, yurt dışında süren yabancı oyuncu transferleri de basına sızdı.

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