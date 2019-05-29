29 Mayıs 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da transferde Devler Ligi hesabı! Tam 5 isim

Sezonu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği zirvede istediği oyuncuların listesini sundu.

Giriş Tarihi: 29.05.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 15:16
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Galatasaray'da transferde Devler Ligi hesabı! Tam 5 isim

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer için çalışmalara başladı.

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Galatasaray'da transferde Devler Ligi hesabı! Tam 5 isim

Şampiyonlar Ligi hayali için kadro oluşturmak isteyen Terim 2'si süper yıldız toplam 5 ismi gelecek sezon takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

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Galatasaray'da transferde Devler Ligi hesabı! Tam 5 isim

İmparator'un yönetimden talep ettiği o isimlerin başında ise 22. şampiyonluğun baş mimarlarından olan Henry Onyekuru'nun bulunduğu kaydedildi.

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Galatasaray'da transferde Devler Ligi hesabı! Tam 5 isim

BİR NUMARALI GOLCÜ ADAYI

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşayan Fatih Terim, bu yıl aynı sorunla karşılaşmamak için dünya çapında bir golcünün de kadroya katılmasını istedi.

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Galatasaray'da transferde Devler Ligi hesabı! Tam 5 isim

Tecrübeli çalıştırıcının listesinin ilk sırasında Monaco'dan ayrılmak isteyen Kolombiyalı süper star Radamel Falcao bulunuyor.

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