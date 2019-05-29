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Galatasaray'da transferde Devler Ligi hesabı! Tam 5 isim
Sezonu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği zirvede istediği oyuncuların listesini sundu.
Giriş Tarihi: 29.05.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 15:16
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