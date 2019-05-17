17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

Galatasaray'da oynadığı futbol ve attığı gollerle yıldızını iyice parlatan Henry Onyekuru'nun sarı kırmızılı ekipte gösterdiği yüksek performans Everton'ın işi çok yarayacak...

Giriş Tarihi: 17.05.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 11:10
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Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

En son geçtiğimiz Çarşamba günü Akhisarspor'u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da bu sezonki performansıyla dikkat çeken Henry Onyekuru, Everton yönetiminin yüzünü güldürdü.

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Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 29 maçta forma giyen Onyekuru attığı 13 gol ve yaptığı 5 asistle, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 gol 1 asistlik performansşa takıma büyük katkıda bulundu.

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Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

Ligin en etkili futbolcularından biri olarak dikkat çeken Onyekuru'nun fiziksel ve teknik durumunu sürekli takip eden İngiliz ekibi Everton yeni sezon planlaması için umutlandı.

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Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

Bilindiği üzere, 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu Galatasaray'a kiralayan Everton, Onyekuru'yu tekrar kadrosuna katabilmek için fırsat kolluyor.

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Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

Premier Lig'de oynamasının önündeki çalışma izni engeli yüzünden Galatasaray'a kiraladığı Onyekuru'nun tekrar mavi formayı giyebilmesi için ise bir kapı açılmış oldu.

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