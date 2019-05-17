17 Mayıs 2019, Cuma
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Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak
Galatasaray'da oynadığı futbol ve attığı gollerle yıldızını iyice parlatan Henry Onyekuru'nun sarı kırmızılı ekipte gösterdiği yüksek performans Everton'ın işi çok yarayacak...
Giriş Tarihi: 17.05.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 11:10
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