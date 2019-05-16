17 Mayıs 2019, Cuma
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! İngilizler duyurdu...
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray ile Beşiktaş, bonservisi Premier Lig'de olan yıldız futbolcunun transferi için karşı karşıya geldi. Buna göre kulübünün 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği futbolcu için iki takımın yaptığı teklifler transferde belirleyici olacak.
Giriş Tarihi: 16.05.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 23:24
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