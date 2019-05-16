17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! İngilizler duyurdu...

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray ile Beşiktaş, bonservisi Premier Lig'de olan yıldız futbolcunun transferi için karşı karşıya geldi. Buna göre kulübünün 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği futbolcu için iki takımın yaptığı teklifler transferde belirleyici olacak.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 23:24
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! İngilizler duyurdu...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray ve Beşiktaş'ın bonservisi Premier Lig'de bulunan yıldız oyuncu ile ilgilendikleri öne sürüldü.

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! İngilizler duyurdu...

Süper Lig'de Galatasaray, şampiyonluk yolunda Başakşehir karşısında çok önemli bir maça çıkacak.

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! İngilizler duyurdu...

Takım olarak bu maça odaklanan sarı-kırmızılılarda yönetim, transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! İngilizler duyurdu...

Beşiktaş ise zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! İngilizler duyurdu...

Galatasaray Başakşehir maçından çıkacak sonuca göre şampiyonluk şansını son maça taşımak isteyen siyah-beyazlılarda tek hedef galibiyet.

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