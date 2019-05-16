Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! İngilizler duyurdu...

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray ile Beşiktaş, bonservisi Premier Lig'de olan yıldız futbolcunun transferi için karşı karşıya geldi. Buna göre kulübünün 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği futbolcu için iki takımın yaptığı teklifler transferde belirleyici olacak.