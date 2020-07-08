08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Onyekuru'nun ayrılığındaki şoke eden detay! Radamel Falcao...
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Monaco tarafından geri çağrılan Henry Onyekuru'nun ayrılığının ardından çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Fransız kulübünün, yıldız futbolcuyu geri çağırmasının sebebinin Radamel Falcao olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
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