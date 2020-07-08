08 Temmuz 2020, Çarşamba

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Onyekuru'nun ayrılığındaki şoke eden detay! Radamel Falcao...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Monaco tarafından geri çağrılan Henry Onyekuru'nun ayrılığının ardından çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Fransız kulübünün, yıldız futbolcuyu geri çağırmasının sebebinin Radamel Falcao olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 13:21
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Onyekuru'nun ayrılığındaki şoke eden detay! Radamel Falcao...

Galatasaray'da Henry Onyekuru konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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Onyekuru'nun ayrılığındaki şoke eden detay! Radamel Falcao...

Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Monaco geçtiğimiz hafta şok bir karar alarak, Onyekuru'yu acilen geri çağırmış ve buna gerekçe olarak da;

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Onyekuru'nun ayrılığındaki şoke eden detay! Radamel Falcao...

"Fransa 1. Ligi'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni teknik direktörümüz Roberto Moreno kendisini bir an önce antrenmanlarda görmek istiyor" açıklamasını yapmıştı.

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Onyekuru'nun ayrılığındaki şoke eden detay! Radamel Falcao...

Fransız kulübü, Galatasaray yöneticilerinin çabalarına rağmen ikna olmayınca, sözleşmeye göre kiralık süresi biten Onyekuru apar topar eşyalarını toplayarak İstanbul'dan ayrıldı.

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Onyekuru'nun ayrılığındaki şoke eden detay! Radamel Falcao...

Ancak dün sosyal medyaya düşen bazı fotoğraflar Monaco'nun asıl amacını ortaya çıkardı.

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