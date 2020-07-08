08 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Muslera'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Dönüş tarihini duyurdu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bacağında iki kırık oluşan Fernando Muslera'dan sarı-kırmızılıların sevindiren haber geldi. Ortopedi, Travmatoloji ve Spor Yaralanmaları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erdil, Uruguaylı eldivenin dönüş tarihiyle ilgili tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:29
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Muslera'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Dönüş tarihini duyurdu

Spor yaralanmaları uzmanı, Prof. Dr. Mehmet Erdil, Süper Lig'de son haftalara girilirken, yaşanan sakatlıklar, sebepleri ve sakatlık dönüşleri hakkında açıklamalarda bulundu.

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Muslera'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Dönüş tarihini duyurdu

Covid-19 salgını sonrasında futbola dönüş sürecinin belirsiz olması sebebiyle futbolcuların hazırlıklarını tam olarak gerçekleştiremediğini belirten Mehmet Erdil, "Pandemi süreci futbolcuların hazırlanması açısından ucu belirsiz bir süreçti. Bir tatil mi, hazırlık süreci mi çok belli olmadı. Bir futbolcunun; maça, sezona hazırlanmasında süreler çok önem arz eder."

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Muslera'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Dönüş tarihini duyurdu

"Bu sürecin maalesef ne kadar süreceği, maçların ne zaman başlayacağı belli olmadığı için sporcuların bu dönemde iyi antrenman yapamadıklarını görüyoruz. Sakatlıklar yaşanıyor. Kas sakatlıkları yaşı daha ileri olan, iyi hazırlanamayan sporcularda yaşanıyor" diye konuştu.

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Muslera'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Dönüş tarihini duyurdu

"SPORCULAR SEZON BAŞINDAKİ GİBİ RAHAT DEĞİL"
Yaz aylarının da gelmesiyle daha fazla sıvı kaybı ve daha fazla oksijen tüketerek futbolcuların sakatlığa daha yatkın hale geldiğine dikkat çeken Erdil, "Özellikle sıcaklıkların artmasıyla beraber kaslar daha fazla sıvı kaybediyor, daha fazla oksijen tüketiyor. Futbolcular sakatlanmaya yatkın hale geliyorlar. Hem yaz dönemi olması hem de iyi hazırlık dönemi geçirmeden spora başlanması sakatlıklar için bir etken. Ligin sonuna geldik. Kalanlar, düşenler, şampiyonluk yarışı, Şampiyonlar Ligi derken herkes ciddi efor sarf ediyor. Sezon başı gibi rahat değil sporcular. Transfer dönemi var, herkes kendini göstermek istiyor.

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Muslera'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Dönüş tarihini duyurdu

Aşırı zorlanmalara sebep oluyor, bu da sakatlıklara yol açıyor. Yani kısaca sıcaklar, sıvı kaybını arttırıyor. Hazırlık süreci, süreden dolayı maalesef kötü geçirildi. Ne kadar süreceğini bilemedik. Bu ikinci bir problem yaratıyor. 3'üncü problem de sezon sonu olması itibarıyla herkes bütün gücünü, eforunu maçlarda sonuna kadar kullanmak istiyor. Bu da sporcu sakatlanmalarına, özellikle kas ve tendon yaralanmalarıyla karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

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