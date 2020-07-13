13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Galatasaray taraftarı ikiye bölündü! Fatih Terim...

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük yara almıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kötü gidişat sonrası Fatih Terim konusunda ikiye bölündü. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 11:58
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Galatasaray taraftarı ikiye bölündü! Fatih Terim...

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrılamadı. Pandemi sonrası Sarı Kırmızılı takımdaki düşüş devam ediyor...

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Galatasaray taraftarı ikiye bölündü! Fatih Terim...

Fatih Terim, Ankaragücü maçının ardından "Açıkçası her şeyi uçlarda yaşıyoruz. İyiyken çok iyi kötüyken de çok kötü. Bu da beni çok üzüyor tabii ki. Kaybetmekten ziyade vazgeçmeye çok üzülüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray taraftarı ikiye bölündü! Fatih Terim...

Terim ayrıca, "Benim takımlarım kaybedebilir ama kaybederken hiç vazgeçmez. Belki de yeniden onarmak veya tamir etmek için Rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız diye aklımdan geçirmiyor değilim açıkçası. Yeniden inşa edebiliriz böyle bir durumda. Belki de öyle bir mesaj almalıyız. Açıkçası istatistiksel olarak da hem takımımızın hem şahsi olarak yerlerdeyiz. Alışılmadık bir şey. Buna alışmadık Galatasaray'da, Galatasaraylıları da alıştırmadık." diye konuşmuştu.

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Galatasaray taraftarı ikiye bölündü! Fatih Terim...

Galatasaray, dün başkentte Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'e desteğini sürdürürken bir kısım taraftar tecrübeli teknik adama tepki gösterdi. İşte Fatih Terim'e verilen destek mesajlarından bazıları...

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Galatasaray taraftarı ikiye bölündü! Fatih Terim...

"Geçer elbet. Dayan babam."

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