Onyekuru'dan sonra bir şok daha! Yollar ayrılıyor...

Corona virüsü arası sonrası büyük bir düşüş yaşayan ve puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da işler pek de yolunda gitmiyor. Monaco'nun Nijeryalı yıldız Onyekuru'yu geri çağırmasının ardından bir şok daha yaşandı. Cimbom'da bir yıldızla daha yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...