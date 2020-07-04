04 Temmuz 2020, Cumartesi

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Onyekuru'dan sonra bir şok daha! Yollar ayrılıyor...

Corona virüsü arası sonrası büyük bir düşüş yaşayan ve puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da işler pek de yolunda gitmiyor. Monaco'nun Nijeryalı yıldız Onyekuru'yu geri çağırmasının ardından bir şok daha yaşandı. Cimbom'da bir yıldızla daha yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 10:07
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Onyekuru'dan sonra bir şok daha! Yollar ayrılıyor...

Süper Lig'de bitime az bir süre kala kulüpler önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda.

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Onyekuru'dan sonra bir şok daha! Yollar ayrılıyor...

Bu sezon özellikle corona virüsü salgını ile verilen aranın ardından aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunda büyük değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

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Onyekuru'dan sonra bir şok daha! Yollar ayrılıyor...

Bu sebepten transfer temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı kulübe, Henry Onyekuru'dan şoke eden bir haber gelmişti.

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Onyekuru'dan sonra bir şok daha! Yollar ayrılıyor...

Devre arasında Monaco'dan kiralanan ve sözleşmesi 30 Haziran'da resmi olarak sona eren Nijeryalı futbolcu, Fransız kulübü tarafından geri çağrılmış bunun üzerine Onyekuru idmana çıkamamıştı.

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Onyekuru'dan sonra bir şok daha! Yollar ayrılıyor...

FIFA'nın pandemi nedeniyle aldığı tavsiye kararına karşın Monaco, yeni hocaları Roberto Moreno'nun erken başlayacak olan kamp çalışmalarında Onyekuru'yu görmek istediğini ifade etmişti.

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