07 Nisan 2020, Salı
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Onyekuru'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray'da ilk olarak geçtiğimiz sezon kiralanan ve gösterdiği performansla 22. şampiyonluğun kazanılmasında büyük rol oynayan Henry Onyekuru, sezon başında Fransız ekibi Monaco'ya transfer olmuştu. Nijeryalı yıldız, sezon başında sarı-kırmızılı takıma transferinin neden gerçekleşmediği ve Monaco'ya transfer süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Son dakika Galatasaray haberleri...
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