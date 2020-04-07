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Onyekuru'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'da ilk olarak geçtiğimiz sezon kiralanan ve gösterdiği performansla 22. şampiyonluğun kazanılmasında büyük rol oynayan Henry Onyekuru, sezon başında Fransız ekibi Monaco'ya transfer olmuştu. Nijeryalı yıldız, sezon başında sarı-kırmızılı takıma transferinin neden gerçekleşmediği ve Monaco'ya transfer süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 20:42 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 20:44
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Onyekuru'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Süper Lig'de attığı 14 gol ve yaptığı 5 asistle, kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Sezon başında Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istemesine karşın Monaco'ya transfer olan Onyekuru, bu sürece dair çarpıcı ifadeler kullandı. 22 yaşındaki oyuncu; sarı-kırmızılı takımdaki durumu, kariyeri ve hedefleriyle ilgili geniş bir röportaj verdi.

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Onyekuru'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Onyekuru; Everton, Monaco ve Galatasaray dönemini anlattı.Nijeryalı oyuncu, Everton'a transferiyle ilgili, "Everton ile birlikte PSG beni istedi. Everton'a gittim çünkü Fransa Ligi'ni sevmiyordum ve Premier Lig benim hayalimdi." ifadesini kullandı.


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Onyekuru'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Onyekuru, Monaco'ya transfer süreciyle ilgili ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Everton'da çalışma izni alamadım ve kafam da orada değildi. Monaco'ya gitme planım yoktu, bu planlı bir hareket olmadı. Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim ancak Everton Sportif Direktörü beni aradı ve benim için yeni bir kulüp bulduğunu söyledi.

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Onyekuru'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Türkiye'de görüşmeler yapıyorlardı, bana iki kez kiralık olarak gitmemin mümkün olmadığını söylediler. Benim Monaco'ya gitmemi istediklerini biliyordum.

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Onyekuru'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Gitmekten başka çaren yoktu. Zorlamak, bir krize neden olmak istemedim. Everton'a dönüp, tek başıma idman yapabilirdim ve bunu istemedim. Monaco'ya gitmek, benim kararım değildi, ben Galatasaray'a dönmek istiyordum.

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