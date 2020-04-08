08 Nisan 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Henry Onyekuru'da flaş gelişme! Bonservisiyle...

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu açıklayan Nijeryalı futbolcu için sürpriz bir takım bonservisini almayı teklif etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 10:52
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Galatasaray'da Henry Onyekuru'da flaş gelişme! Bonservisiyle...

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında en çok önem taşıyan isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor...

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Galatasaray'da Henry Onyekuru'da flaş gelişme! Bonservisiyle...

Sarı-kırmızılıların Fransız ekibi Monaco'dan bir sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda endişe verici bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru'da flaş gelişme! Bonservisiyle...

Takvim'de yer alan habere göre Belçika kulübü Anderlecht'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi. Genç futbolcu 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynamış ve 10 gol atmıştı.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru'da flaş gelişme! Bonservisiyle...

Monaco ile Onyekuru konusunda yapılacak görüşmeyi coronavirüs nedeniyle erteleyen sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde harekete geçecek. Onyekuru'nun da yeni sezonda da Galatasaray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru'da flaş gelişme! Bonservisiyle...

Nijeryalı futbolcu daha önceki açıklamasında, "İstanbul'da mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ve her sezon şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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