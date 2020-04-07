07 Nisan 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir Kolombiyalı daha! Girişimler başladı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik heyet arayışlarına devam ederken, yönetimin Kolombiyalı sol bekin transferi için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 19:39
ABONE OL
  • 1
  • 15
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir Kolombiyalı daha! Girişimler başladı

Ligin ikinci yarısındaki gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen Galatasaray, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.

  • 2
  • 15
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir Kolombiyalı daha! Girişimler başladı

Sarı-kırmızılıların ilk hedefiyse yeni sezonda takımın yaş ortalamasını düşürmek... Cimbom, bu doğrultuda sezonun sona ermesiyle birlikte 30 yaş ve üzeri birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

  • 3
  • 15
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir Kolombiyalı daha! Girişimler başladı

Bu doğrultuda Süper Lig'de birçok genç ve yerli ismi gündemine alan Aslan, yabancı transferi için de girişimlerine devam ediyor.

  • 4
  • 15
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir Kolombiyalı daha! Girişimler başladı

Sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'nun ayrılığının ardından sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen yönetim, Kolombiyalı yıldızın transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

  • 5
  • 15
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir Kolombiyalı daha! Girişimler başladı

SOL BEKE MOJICA

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Kolombiyalı yıldız Johan Mojica için bir iddia daha ortaya atıldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör