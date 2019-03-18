18 Mart 2019, Pazartesi
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Onyekuru için çılgın rakam!
Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'ın formda ismi Henry Onyekuru için oyuncunun bonservisine sahip Everton kulübünden çılgın bir talep geldi.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 22:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 22:39
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