18 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Onyekuru için çılgın rakam!

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'ın formda ismi Henry Onyekuru için oyuncunun bonservisine sahip Everton kulübünden çılgın bir talep geldi.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 22:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 22:39
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Onyekuru için çılgın rakam!

Alman devi Bayern Münih'in, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'ya talip olduğu ve Everton'un da yıldız oyuncu için 40 milyon Euro istediği iddia edildi.

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Onyekuru için çılgın rakam!

Galatasaray'ın Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru için Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic'ten Everton'a telefon geldi.

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Onyekuru için çılgın rakam!

Bayern'in eski futbolcusu ve şu anki sportif direktörü Salihamidzic, Everton sportif direktörü Marcel Brands'i aradı ve Onyekuru'nun durumunu sordu.

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Onyekuru için çılgın rakam!

Brands ise Salihamidzic'e Nijeryalı'nın satış fiyatının 40 milyon euro olduğunu ve Onyekuru'nun Everton'ın gelecek planlarında yer aldığını söyledi.

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Onyekuru için çılgın rakam!

Bayern Münih Onyekuru'yu bu sezon başı da birkaç kez Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına scout göndererek takip etmişti.

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