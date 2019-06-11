11 Haziran 2019, Salı
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Onyekuru Galatasaray'da kalıyor! İşte kiralama bedeli...
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takımda taraftarların en çok merak ettiği konu olan Galatasaray Onyekuru ile devam edecek mi? sorusu yanıt buldu. Fatih Terim'in ısrarla önümüzdeki sezon da kadroda görmek istediği Nijeryalı futbolcunun yeniden kiralanması ile ilgili Everton kulübü ile anlaşmaya varıldı. İşte transferin detayları...
Giriş Tarihi: 11.06.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 07:54
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