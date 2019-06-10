10 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu!
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne için sürpriz bir transfer teklifi geldi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir golcü transfer etmek istediği, bunun için de Mbaye Diagne'yi satış listesine koyduğu belirtildi. İşte transferin detayları...
Giriş Tarihi: 10.06.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 23:22
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