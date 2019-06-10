10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne için sürpriz bir transfer teklifi geldi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir golcü transfer etmek istediği, bunun için de Mbaye Diagne'yi satış listesine koyduğu belirtildi. İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 23:22
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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi yaşandı.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Sarı-kırmızılılar, Diagne'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Senegalli golcü, Galatasaray'da attığı gollerden çok davranışları ile ön plana çıktı.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Süper Lig'i 30 golle gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne buna rağmen teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremedi.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Buna göre satış listesine konulan Mbaye Diagne'ye sürpriz bir transfer teklifi geldi.

İşte detaylar...

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