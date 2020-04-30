30 Nisan 2020, Perşembe

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Ömer Bayram'dan şampiyonluk açıklaması

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ömer Bayram, Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu. Bayram, "Şampiyonluğa ulaşmak için önümüzde 8 maç var" dedi.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 18:41
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Ömer Bayram'dan şampiyonluk açıklaması

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Hollanda Voetbal'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Ömer Bayram'ın açıklamaları:

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Ömer Bayram'dan şampiyonluk açıklaması

"HER ŞEY CORONA"

Karım ve çocuğum yanımda. Çocuğum zaten bana yeterince enerji veriyor. Onunla ilgileniyorum. Sadece biraz temiz havaya ihtiyacım oluyor. O zaman da aşağı iniyoruz.

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Ömer Bayram'dan şampiyonluk açıklaması

Onun dışında dışarı çıkmıyorum. Her yerde corona virüsü konuşuluyor. TV, internet, her şey corona. Bundan kaçamazsınız, sürekli düşünmek zorunda kalıyoruz.

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Ömer Bayram'dan şampiyonluk açıklaması

"YETENEKLERİM VAR"

Galatasaray'da zor bir başlangıç yaptım. Seviyenin benim için yüksek olduğunu hiç düşünmedim. Yeteneklerim var, olmasa Galatasaray'a gelemezdim. Hollanda'da oynarken Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemeye giderdim.

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Ömer Bayram'dan şampiyonluk açıklaması

Tüylerim diken diken olurdu. Benim için uzak bir hayaldi. Fakat şimdi hayal ettiğim kulüple, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyorum.

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