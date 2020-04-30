Fenerbahçe ile Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Üçüncü kez...

Takvim'in haberine göre; Son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında klasik haline gelen transfer savaşında 3. raunt başladı. Geçen sezon Emre Akbaba için yapılan kapışmayı Cimbom, bu sezonki Vedat Muriç savaşını ise Kanarya kazanmıştı. Ezeli rakipler bu kez Mert Hakan ve Emre Kılınç için karşı karşıya.

