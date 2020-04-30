30 Nisan 2020, Perşembe

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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Üçüncü kez...

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler, aynı oyuncular için üçüncü kez karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:47
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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Üçüncü kez...

Corona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren ve salgın sonrası kadro planlamasında rakiplerine fark atmak isteyen iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya.

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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Üçüncü kez...

Takvim'in haberine göre; Son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında klasik haline gelen transfer savaşında 3. raunt başladı. Geçen sezon Emre Akbaba için yapılan kapışmayı Cimbom, bu sezonki Vedat Muriç savaşını ise Kanarya kazanmıştı. Ezeli rakipler bu kez Mert Hakan ve Emre Kılınç için karşı karşıya.

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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Üçüncü kez...

İNDİRİM TALEBİ SIKINTI YARATIYOR
Ocak ayında iki yıldızla prensipte anlaşan Galatasaray kendinden emin. Ancak sarı-kırmızılıların iki yıldızın daha önce 'evet' dediği maaşta indirime gitmek istemesi sıkıntı yaratıyor.

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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Üçüncü kez...

KANARYA'NIN KOZU YÜKSEK MAAŞ
Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ise Mert Hakan ve Emre'yi yüksek maaş teklifiyle ikna etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler böylece yılın çalımını atmak istiyor.

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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Üçüncü kez...

HİÇBİR HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK
Galatasaray iki oyuncuyla el sıkışsa da yapılan ön anlaşmanın hiçbir hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Fener bu nedenle transferi bitirebilmek için bütün şartlarını seferber etmiş durumda.

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