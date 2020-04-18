Ömer Bayram'dan corona virüsü açıklaması! "Ailemden bir kişide..."

Akhisaspor'dan geldikten sonra Galatasaray'daki ilk yılında zorlandığını ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, "Benim tüm futbol hayatım bir dönüşüm. Alışmak biraz zaman aldı. Çocukken oynamayı hayal ettiğim kulüpte çok fazla şey yapmak istedim ama bu aleyhime oldu.