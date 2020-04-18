18 Nisan 2020, Cumartesi

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Ömer Bayram'dan corona virüsü açıklaması! "Ailemden bir kişide..."

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performans ile diikat çeken Ömer Bayram Hollanda basınına konuştu. Milli futbolcu Ailesinden bir kişide corona virüsü (Covid-19) çıktığını söyledi.

Giriş Tarihi: 18.04.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 21:29
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Ömer Bayram'dan corona virüsü açıklaması! Ailemden bir kişide...

Galatasaray'da bu sezon yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çeken Ömer Bayram, Hollanda basınına bir röportaj verdi. Ailesinden bir kişide corona virüsü (Covid-19) çıktığını belirten Ömer, bu sene futbola dönmenin zor olduğunu da ifade etti.

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Ömer Bayram'dan corona virüsü açıklaması! Ailemden bir kişide...

Hollanda basınına konuşan Ömer Bayram, corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesi ile ilgili, "Dürüst olmak gerekirse, bu sene futbol oynanacağını düşünmüyorum. Ne Ağustos ne de Eylül'de." dedi.

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Ömer Bayram'dan corona virüsü açıklaması! Ailemden bir kişide...

Ömer, "İki tıkla telefondan istediğimi sipariş edebiliyorum, birçok kişi bunu yapamıyor. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Ya işiniz yoksa, kira ve yemekleri karşılayamıyorsanız?

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Ömer Bayram'dan corona virüsü açıklaması! Ailemden bir kişide...

Benim durumumda, zorlanan insanlar için bir şeyler yapmak istiyorum ve yapıyorum. Yardım etmenin görevim olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Ömer Bayram'dan corona virüsü açıklaması! Ailemden bir kişide...

Akhisaspor'dan geldikten sonra Galatasaray'daki ilk yılında zorlandığını ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, "Benim tüm futbol hayatım bir dönüşüm. Alışmak biraz zaman aldı. Çocukken oynamayı hayal ettiğim kulüpte çok fazla şey yapmak istedim ama bu aleyhime oldu.

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