28 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Aslan harekete geçti! Galatasaray'ın gözü milli yıldızda...

Kadrosunda alternatif bir sol bek isteyen Galasasaray, gözünü Fransız kulübü La Havre'de oynayan Umut Meraş'a çevirdi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Umut'u bedelsiz olarak ya da sembolik bir ücretle kiralamak istiyor.

Giriş Tarihi: 28.06.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 18:08
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Aslan harekete geçti! Galatasaray'ın gözü milli yıldızda...

Gelecek sezon adına planlamalara erkenden başlayan ve yabancı kısıtlaması ihtimaline karşın transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray, bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

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Aslan harekete geçti! Galatasaray'ın gözü milli yıldızda...

Takvim'in haberine göre; Kadrosunda alternatif bir sol bek isteyen Cimbom, gözünü Fransız kulübü La Havre'de oynayan Umut Meraş'a çevirdi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Umut'u bedelsiz olarak ya da sembolik bir ücretle kiralamak istiyor.

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Aslan harekete geçti! Galatasaray'ın gözü milli yıldızda...

Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de top koşturan Umut Meraş, bu sezon 22 karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi.

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Aslan harekete geçti! Galatasaray'ın gözü milli yıldızda...

Meraş, 5 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve 1 Dostluk maçı olmak üzere 6 kez milli formayı sırtına geçirdi.

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Aslan harekete geçti! Galatasaray'ın gözü milli yıldızda...
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