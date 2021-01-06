06 Ocak 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı yıldıza Konyaspor maçının ardından sert sözler! "Talibi varsa hemen satılsın"

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibine 4-3 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Mücadelenin ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, Galatasaray'ın yıldız futbolcusuyla ilgili sert ifadeler kullanıldı. İşte spor yazarlarının Konyaspor - Galatasaray maçı değerlendirmeleri... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.01.2021 08:39
ABONE OL
  • 1
  • 18
Galatasaraylı yıldıza Konyaspor maçının ardından sert sözler! Talibi varsa hemen satılsın

SERKAN KORKMAZ - SÜRPRİZ DEĞİL

Ligin en az gol pozisyonu veren takımlarıydılar ama bu kadar da zevksiz bir ilk yarı beklemiyordum doğrusu. İlk yarının 40. dakikasıydı; iki takım rakip kalelere birer şut çekmişti, ikisi de hedefi tutmamıştı. Sadece Konyaspor'un kullandığı bir korner vardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Galatasaraylı yıldıza Konyaspor maçının ardından sert sözler! Talibi varsa hemen satılsın

Konyaspor'un 40'ta gelen golü öncesi, arka direğe doğru duran toptan gelen bir ortada, Diagne'nin -adeta- smaç kaçırdığına tanıklık etmiştik. Konyaspor öne geçtikten hemen sonraki elverişli bir başka pozisyondaysa Galatasaray'ın golcüsü bu kez topu ayakla stat dışına göndermeyi denedi.

  • 3
  • 18
Galatasaraylı yıldıza Konyaspor maçının ardından sert sözler! Talibi varsa hemen satılsın

Durum hayli tatsızdı Senegalli için ancak o kadar alternatifsizdi ki devrenin sonundaki pozisyonu gole çeviremese bile bir sonraki maçta yeri garantiydi. Oğulcan'ın "al da at" diye verdiği o güzel pası aldığında birçok cimbomlunun "bunu da kaçıracak" diye düşündüğüne eminim.

  • 4
  • 18
Galatasaraylı yıldıza Konyaspor maçının ardından sert sözler! Talibi varsa hemen satılsın

Hakemin, gergin ve heyecanlı geçen ikinci yarıda, iki takım lehine verdiği penaltı kararları (bence) doğruydu. Galatasaray'ın "bir şekilde" oluşturulan kale ve savunma dörtlüsünün önündeki altı futbolcunun en vazgeçilmezlerini yazalım; Taylan, Feghouli , Arda ve Diagne... Hadi çok zorladınız Belhanda'yı da ekleyelim... Şu an için, kalan son formaysa illa ki Emre Kılınç'ın...

  • 5
  • 18
Galatasaraylı yıldıza Konyaspor maçının ardından sert sözler! Talibi varsa hemen satılsın

Eldekilerle kurulabilecek en iyi(!) takımdaki isimlerden üçü yokken, ikisi de dünkü gibi çok kötü oynuyorken, Konya'da beraberliğin bile çok iyi sonuç olduğunu vurgulamak lazım. Dün akşamki futbolla o bile hayaldi zaten. 7 eksikle sahaya çıkan Konyaspor'sa sadece dün akşamki haklı galibiyetiyle değil futbol felsefesiyle de takdiri fazlasıyla hak ediyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör