Galatasaraylı yıldıza Konyaspor maçının ardından sert sözler! "Talibi varsa hemen satılsın"

Durum hayli tatsızdı Senegalli için ancak o kadar alternatifsizdi ki devrenin sonundaki pozisyonu gole çeviremese bile bir sonraki maçta yeri garantiydi. Oğulcan'ın "al da at" diye verdiği o güzel pası aldığında birçok cimbomlunun "bunu da kaçıracak" diye düşündüğüne eminim.