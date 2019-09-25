Olay iddia: Fatih Terim Real Madrid'e!

La Liga'da kötü günler geçiren İspanyol devi Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın koltuğu sallantıda! Bu sezon istenmeyen sonuçlar sonrası eleştiri oklarının çevrildiği Zidane'ın özellikle Paris Saint Germain yenilgisiyle geleceği tartışılmaya başlandı. Teknik direktör adayları ortaya atılan Real Madrid için Fatih Terim ismi de gündemde işte detaylar...