25 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Olay iddia: Fatih Terim Real Madrid'e!

La Liga'da kötü günler geçiren İspanyol devi Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın koltuğu sallantıda! Bu sezon istenmeyen sonuçlar sonrası eleştiri oklarının çevrildiği Zidane'ın özellikle Paris Saint Germain yenilgisiyle geleceği tartışılmaya başlandı. Teknik direktör adayları ortaya atılan Real Madrid için Fatih Terim ismi de gündemde işte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 00:52 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 06:56
  • 1
  • 28
Olay iddia: Fatih Terim Real Madrid'e!

Real Madrid kötü gidişata bir türlü engel olamıyor.

  • 2
  • 28
Olay iddia: Fatih Terim Real Madrid'e!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan İspanyol temsilcisi Real Madrid, grubun ilk maçında Paris Saint Germain ile karşılaşmış, mücadeleden 3-0 mağlup ayrılmıştı.

  • 3
  • 28
Olay iddia: Fatih Terim Real Madrid'e!

Ligdeki kötü gidişatın ardından Zinedine Zidane'a Real Madrid taraftarlarından tepkiler yükselmeye başlamıştı.

  • 4
  • 28
Olay iddia: Fatih Terim Real Madrid'e!

Sezona iyi başlamayan Madrid ekibinde oynanan etkisiz futbol, PSG karşısında alınan kötü skor Zidane'ın koltuğunun sallanmasına neden oluyor.

  • 5
  • 28
Olay iddia: Fatih Terim Real Madrid'e!

Sevilla deplasmanında alınan galibiyet de Zidane üzerindeki tepkileri azaltmaya yetmedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör