Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile son dakikalarda yediği golle berabere kalan Galatasaray'da tüm dikkatler cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Malatyaspor maçında kadroda rotasyona giden teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i belirledi. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle çenesinde kırık oluşan ve Club Brugge ile Yeni Malatyaspor maçlarını kaçıran Younes Belhanda ile ilgili kararını da verdi. Son dakika Galatasaray haberleri...