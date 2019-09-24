24 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile son dakikalarda yediği golle berabere kalan Galatasaray'da tüm dikkatler cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Malatyaspor maçında kadroda rotasyona giden teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i belirledi. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle çenesinde kırık oluşan ve Club Brugge ile Yeni Malatyaspor maçlarını kaçıran Younes Belhanda ile ilgili kararını da verdi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 17:57
  • 1
  • 23
Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i

Çene kemiği iki yerinden kırıldıktan sonra ameliyat olan Faslı futbolcunun, özel bir maskeyle derbiye yetiştirilmesine çalışılıyor.

  • 2
  • 23
Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i

Eğer Belhanda dönerse, büyük ihtimalle önde Falcao, solda Babel, sağda Feghouli, Faslı futbolcu da kendi yerinde oynayacak. Merkezde de Nzonzi-Seri ikilisi yer alacak.

  • 3
  • 23
Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i

BELHANDA YETİŞMEZSE...

Belhanda yetişmezse ihtimallerden biri de 4- 4-2'ye dönüş...

  • 4
  • 23
Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i

Andone'nin hücumdaki çalışkan görüntüsünden memnun kalan Terim, Rumen yıldızla Falcao'yu beraber oynatıp, orta alanda Feghouli, Seri, Nzonzi, Babel dörtlüsünü kullanabilir.

  • 5
  • 23
Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! İşte Galatasaray'ın derbi 11'i

4-4-2 olmazsa, Andone'nin yerine tıpkı Brugge deplasmanında olduğu gibi Lemina orta sahaya geçebilir.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör