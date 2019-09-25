26 Eylül 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'den akıl oyunları: İşte Fenerbahçe maçı 11'i
Kadrosunu Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao başta olmak üzere önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatya maçına göre tam kadro sahada olacak. Geçen sene oynanan derbiden sadece Muslera ve yetişirse Belhanda ilk 11'de forma giyecek. İmparator, sahaya süreceği 11 ismi belirledi, taktiğini kurdu. Usta hoca tüm senaryoları düşündü. Tek hedef bu hafta derbiden zaferle ayrılmak. İşte dev derbi öncesi öne çıkan bilgiler ve Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...
Giriş Tarihi: 25.09.2019 01:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 00:08
- 1
- 36
- 2
- 36
- 3
- 36
- 4
- 36
- 5
- 36
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"