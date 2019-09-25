Fatih Terim'den akıl oyunları: İşte Fenerbahçe maçı 11'i

Kadrosunu Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao başta olmak üzere önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatya maçına göre tam kadro sahada olacak. Geçen sene oynanan derbiden sadece Muslera ve yetişirse Belhanda ilk 11'de forma giyecek. İmparator, sahaya süreceği 11 ismi belirledi, taktiğini kurdu. Usta hoca tüm senaryoları düşündü. Tek hedef bu hafta derbiden zaferle ayrılmak. İşte dev derbi öncesi öne çıkan bilgiler ve Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...