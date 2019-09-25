26 Eylül 2019, Perşembe

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Fatih Terim'den akıl oyunları: İşte Fenerbahçe maçı 11'i

Kadrosunu Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao başta olmak üzere önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatya maçına göre tam kadro sahada olacak. Geçen sene oynanan derbiden sadece Muslera ve yetişirse Belhanda ilk 11'de forma giyecek. İmparator, sahaya süreceği 11 ismi belirledi, taktiğini kurdu. Usta hoca tüm senaryoları düşündü. Tek hedef bu hafta derbiden zaferle ayrılmak. İşte dev derbi öncesi öne çıkan bilgiler ve Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 01:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 00:08
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Fatih Terim'den akıl oyunları: İşte Fenerbahçe maçı 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Şimdi bunları öğrencilerine aktarıyor. İmparator öncelikle rakibin artı ve eksi yönlerini hesaplayarak sahaya süreceği 11'i belirledi. Usta hoca maç içindeki tüm senaryolara göre farklı taktikler de belirliyor.

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Fatih Terim'den akıl oyunları: İşte Fenerbahçe maçı 11'i

Lige iyi bir giriş yapamayan sarı-kırmızılı ekipte galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.

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Fatih Terim'den akıl oyunları: İşte Fenerbahçe maçı 11'i

Yeni Malatyaspor maçında rotasyona giden ve yıldızlarını dinlendiren Cimbom, Fenerbahçe karşısında yeni yıldızlarıyla sahnede olacak.

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Fatih Terim'den akıl oyunları: İşte Fenerbahçe maçı 11'i

Maske ile sahada olması beklenilen Younes Belhanda ile birlikte Falcao, Sofiane Feghouli ve Mariano sarı-lacivertli takıma karşı ilk 11'de yer alacak.

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Fatih Terim'den akıl oyunları: İşte Fenerbahçe maçı 11'i

3'LÜ PRES

Fatih Terim, meşin yuvarlak rakip takımdan 3 futbolcuya geldiğinde 3'lü pres istedi. Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Max Kruse topu aldıklarında hemen başlarında 3 Galatasaraylı oyuncu bitecek. Böylece topu rahat kullanmaları engellenecek.

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