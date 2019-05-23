Galatasaray'da beklenen oldu! Diagne...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 10 milyon euro ödenerek alınan ve Galatasaray'da 11 gol atmasına rağmen beklenen performansı gösteremeyen Diagne için beklenen karar verildi. İşte son gelişmeler ve transfer kararı: