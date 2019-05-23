23 Mayıs 2019, Perşembe
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Galatasaray'da beklenen oldu! Diagne...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 10 milyon euro ödenerek alınan ve Galatasaray'da 11 gol atmasına rağmen beklenen performansı gösteremeyen Diagne için beklenen karar verildi. İşte son gelişmeler ve transfer kararı:
Giriş Tarihi: 23.05.2019 18:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 18:04
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