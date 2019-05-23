23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da beklenen oldu! Diagne...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 10 milyon euro ödenerek alınan ve Galatasaray'da 11 gol atmasına rağmen beklenen performansı gösteremeyen Diagne için beklenen karar verildi. İşte son gelişmeler ve transfer kararı:

Giriş Tarihi: 23.05.2019 18:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 18:04
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Galatasaray'da beklenen oldu! Diagne...

Devre arası transfer döneminde 10 milyon euro gibi yüksek bir rakamla Kasımpaşa'dan alınan Diagne beklenen etkiyi gösteremedi.

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Galatasaray'da beklenen oldu! Diagne...

Galatasaray Yönetimi, yapılan değerlendirmelerin ardından Senegalli oyuncunun kalemini kırdı.

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Galatasaray'da beklenen oldu! Diagne...

Sarı kırmızılılarda yaşanan son dakika gelişmesi dahilinde Daigne ile ilgili son durum şöyle;

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Galatasaray'da beklenen oldu! Diagne...

Cim-Bom'un Kasımpaşa da dahil bu sezon toplam 31 gol atan forveti Diagne'ye Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinden teklif olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'da beklenen oldu! Diagne...

Belhanda'yı isteyen Suudi Arabistan kulübü Al-İttihad'ın, Diagne için de zemin yokladığı belirtildi.

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